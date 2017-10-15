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Dünya

"IŞİD militanlarına Rakka'dan çıkma izni verildi"

IŞİD'in 400 sivili canlı kalkan olarak yanlarında götürecekleri belirtildi

15 Ekim 2017 16:31

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun IŞİD militanlarına Suriye'nin Rakka kentinden çıkmalarına izin verdiği öne sürüldü.

Reuters'e konuşan Rakka Sivil Konseyi'nden Ömer Alluş, IŞİD militanlarının ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptıkları çekilme anlaşması kapsamında kuşatma altındaki Rakka kentinden çekileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, anlaşma çerçevesinde militanlara bu akşam kenti terk etme izni verileceğini ifade eden Alluş, IŞİD’lilerin yaklaşık 400 sivili canlı kalkan olarak yanlarında götüreceğinin altını çizdi.

Öte yandan Alluş, Rakka'da sadece yabancı IŞİD militanlarının kaldığını ancak bunların sayısının bilinmediğini ifade etti. 

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