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IŞİD militanları yeni MİT yasasına göre takas edilebilir

IŞİD örgütünün, Niğde'de bir astsubay ile polisi şehit eden IŞİD militanlarının iadesini istedikleri öne sürülüyor

14 Haziran 2014 19:35

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu basarak Türk diplomat ve özel harekat polislerini rehin alan IŞİD örgütünün, Niğde'de bir astsubay ile polisi şehit eden IŞİD militanlarının iadesini istedikleri öne sürülüyor. Gazeteport'un haberine göre, 17 Nisan günü TBMM'de kabul edilen tartışmalı MİT yasası, Türkiye'de tutuklu olan IŞİD militanlarının iadesi ve bu konuda yapılacak 'takas'' için de kapı açtı. 

17 Nisan 2014 günü TBMM'de büyük tartışmaların ardından kabul edilen Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yapılan bir değişiklik ile hükümete ''iade ve takas'' konusunda yetki tanındı. 6532 sayılı yasa ile bu konuda şu düzenleme getirilmişti: 

''Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri Bakanı'nın talebi üzerine, Adalet Bakanı'nın teklifi ve Başbakan'ın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.”

20 Mart günü Niğde Ulukışla yolunda bir takside bulunan ve kimlik kontrolü yapılmak istenen Çendrim Ramadani, Benjamin Xu ve Muhamed Zekjırı adlı IŞİD militanları, jandarmaya ateş açarak bir astsubay ile bir polisi öldürmüş, 8 askeri de yaralamıştı. Arnavut, Kosova, Makedon uyruklu olan ve yaralı ele geçirilen üç militan tutuklanmıştı. Musul'daki Türk konsolosluğunu basan İŞİD'in eyleme son vermek ve rehineleri serbest bırakma karşılığında Türkiye'de tutuklu bulunan bu üç militanının iadesini istediği öne sürülüyor. Saldırının faillerinden Ramadani mahkemede ifade vermeyi reddedip, “İfade vermem, hepiniz müşriksiniz. Jandarmayı öldürerek sevap işledim” demişti.

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