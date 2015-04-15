'IŞİD militanları tecavüz etti'



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), IŞİD'in elinden kaçmayı başaran 20 kadar Ezidi kadın ve kız çocuğu ile konuştu.

İnsan hakları savunucularına IŞİD'in elindeyken maruz kaldıkları şiddeti anlatan Ezidi kadınlar, sistematik olarak tecavüz ve kötü muameleye uğradıklarını, zorla evlendirildiklerini, ayrıca din değiştirmeye zorlandıklarını söyledi.

Ezidi kadınların anlatımları doğrultusunda hazırladıkları raporu New York'ta kamuoyuna sunan İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri, görüşmelerin Kuzey Irak'ın Dohuk kentinde yapıldığını belirtti.

"Travma yaşıyorlar"

2014 yılının Ağustos ayında yaşadıkları bölgeden sürülen Ezidiler, uzun süre Sincar dağlarında mahsur kalmıştı. Ezidilerin bir kısmı kaçmayı başarırken, binlerce kadın ve kız çocuğu IŞİD militanları tarafından kaçırılmıştı.

Raporu kamuoyuna açıklayan HRW Direktörü Liesl Gerntholtz, kaçmayı başaran şanslı kadınların yardıma ihtiyacı olduğunu ve karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle büyük bir travma yaşadıklarını dile getirdi. Gernholtz, zorla evlendirmelerin yanı sıra IŞİD militanlarının kadınları birbirine sattığını ya da hediye ettiğini de belirtti.

"Tecavüz savaş taktiği"

Birleşmiş Milletler de Irak ve Suriye'de IŞİD'in, Nijerya'da da Boko Haram'ın cinsel şiddeti bir savaş taktiği olarak kullandığına dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "radikal grupların tecavüz, cinsel kölelik ve zorla evlendirme eylemleriyle ilgili korkunç haberlerin geçen yıla damgasını vurduğunu" kaydetti.