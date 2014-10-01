IŞİD militanları sınırdan 300 metre ötede görüntülendi!

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin Mürşitpınar Mahallesi’nin karşısında, Suriye’nin Halep kentine bağlı Kobani ilçesini ile geçirmek isteyen IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren ilçenin doğu kısmında sık sık meydana gelen patlamalar ve yükselen dumanlar sınır hattında tedirginliğe yol açarken, evlerini terk eden Suriyelilerin gelişi ise devam ediyor. Onların boşaltığı çadırlara ise dün geceden itibaren askerler yerleştirildi. Kilis sınırına da zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Kobanê'yi ele geçirmek isteyen IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken bazı IŞİD militanları gizlendikleri yerlerde görüntülendi.

Kobani’yi ele geçirmek isteyen IŞİD militanları 15 gün önce bu ilçeye saldırı başlattı. Kobani’ye hem doğu, hem de batıdan saldıran IŞİD militanları güzergah üzerindeki köylerin bazılarını çatışarak ele geçirdi ve bayrağını dikti. Çok sayıda köyde yaşayanlar ise IŞİD militanlarının gelmesinden önce evlerini terk etti ve sınırı geçerek Türkiye’ye sığındı.

DHA'da yer alan habere göre, köylerin boşaltılmasının ardından ilerleyişini hızlandıran IŞİD militanları, birkaç gün önce Kobani’nin 1-2 kilometre yakınına kadar geldi ve havan mermileri ile YPG güçlerine saldırmaya başladı. IŞİD militanlarının saldırısı sırasında ateşlenen havan topu ve silah mermileri ise sınırı aşarak Suruç’un bazı mahallerine düştü, 1 kişi yaralandı, bazı evlerde hasar oluştu.

Sık sık patlama sesleri duyuluyor

Günlerdir çatışmaların adresi olan Kobani, bu güne da patlama sesleriyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Kobani’nin doğu kısmında sık sık patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından vurulan yerleşim alanlarından yükselen dumanlar Türkiye tarafından görülürken, yaşanan bu durum sınır hattında gelişmeleri takip edenleri tedirgin etti.

Sınır hattındaki çadırlara askerler yerleşti

Bu arada sınırın sıfır noktasında bulunan Mürşitpınar Dostluk Parkı’na, geçen günlerde ülkelerinden kaçan Suriyeli sığınmacıların barınması için yapılan çadırkent ise sınırı aşan mermilerin ardından boşaltıldı. Çadırlarda kalan Suriyeliler daha güvenli olduğu için Suruç’taki YİBO ile diğer resmi kurumlara gönderildi. Suriyelilerin boşalttığı çadırlara ise dün geceden itibaren askerlerin yerleştiği görüldü.

Suriyelilerin gelişi sürüyor

Öte yandan IŞİD tehdidinden kaçan Suriyelilerin gelişi de devam ediyor. Evlerinden ayrılan çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Suriyeli yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile Yumurtalık bölgesindeki sınır hattından geçerek Türkiye’ye giriş yapıyor. Burada AFAD tarafından kayıt işlemi yapılan Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına kızamık aşısı yapılıyor. İşlemi tamamlanan Suriyeliler daha sonra otobüs, minibüs ve kamyonlarla Suruç ilçe merkezine taşınıyor ve burada ya yakınlarının yanına gidiyor, ya da çadırlara yerleştiriliyor.

Aynı bölgede Suriyelilerin araçlarının da Türkiye’ye getirilmesine devam edilirken, az sayıdaki Suriyeli ise Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Kobani’ye gitmeyi sürdürüyor.