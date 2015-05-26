'IŞİD militanları Mardin'de köylülerin kapısına dayanıyor'

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı köylerde yaşayanlar, bölgedeki IŞİD kampında eğitim gören kişilerin geceleri maskeli ve silahlı kişilerin kapıları çaldığını iddia etti.

Taraf gazetesinden Remzi Budancir'in haberine göre, HDP’nin seçim bürolarına peş peşe yapılan saldırılar gündemdeki yerini korurken, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı köylerde geceleri maskeli kişilerin görünmesi bölgede tedirginlik yarattı. İddiaya göre, Kulduman Köyü’nde gece geç saatlerde kimliği belirsiz maskeli silahlı kişiler, köylülerin kapısını çaldı. Bazı köylülerin av silahı ile havaya ateş açmasından sonra yüzü maskeli kişiler koşarak köylerden uzaklaştı. İddia bununla da sınırlı değil.

Taraf’a konuşan Kulduman köyü Muhtarı Zeynettin Zamur, olayın iki gün önce meydana geldiğini belirtti. Zamur, şunları söyledi: “Geceyarısı evin giriş kapısına, biri taşla sert bir şekilde vurmaya başladı. Muhtar olduğum için taşıma ruhsatlı tabancam var. Dama çıktım. Bir iki el ateş ettim. Baktım bizim bağa doğru bir iki kişi kaçıyor. Akrabalarım ve bazı komşular da ruhsatlı av silahları ile dışarıya çıktılar. Biz, bağa doğru ateş edince kaçanlar da ateş açtılar. Bunun üzerine bağa doğru gittik. Bağda mevzilenen biri, Suriye sınırına kadar uzanan yüksek gerilim hattına ateş açtı. Yüksek gerilim hattı bu ateş sonucu koptu. Sonra komşu köye haber verdik. Onlarla birlikte tekrar bağa doğru gittik ama karanlıktan kimseyi göremedik. O sırada köye döndük, köylüler dört kişinin de telin üzerinden bağa atladığını söyledi. Jandarmaya haber verdik, Jandarma iki saat sonra ancak gelebildi. Bu defa jandarma ile birlikte aramaya başladık ama karanlıktı ve hiçbir ize rastlamadık.”

Muhtar, bu kişilerin kim olabileceğine ilişkin soru üzerine, “Şüpheler IŞİD üzerinde toplanıyor” dedi. Bölgede IŞİD mensuplarının varlığına ilişkin duyumlar aldıklarını belirten Zamur, “Ben kendi gözlerimle görmedim ama onları görenler var. Bu bölgede Ak Ziyaret ile Kulduman deresi arasında derin bir vadi var. Burası ıssız bir bölge. Bölgeye gidip gelenlerin anlatımına göre, IŞİD bu bölgede kamp kurmuş ve eğitim alıyor. Söz konusu bölge Suriye sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede ıssız bir yer. Bölgeye yakın yerleşim alanı yok. En yakın Jandarma noktası Kızıltepe merkez Jandarma komutanlığı” ifadelerini kullandı. IŞİD’in bölgedeki varlığının kapıları çalanların da bu örgüte üye olduğu ihtimalini güçlendirdiğini belirten Zamur, “Burada insanlar, HDP’nin barajı aşmasını istiyor. HDP barajı aşamazsa, IŞİD’in insanların başına bela olmasından korkuyor insanlar” dedi.

Bu olayın sadece kendi köylerinde değil, diğer köylerde de yaşandığını anlatan Zamur, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle yol üzerinde bulunan köylerde 20’ye yakın evin kapısı bu şekilde çalındı. Şu anda hepimiz gece nöbet tutuyoruz.Kimse korkudan gece köyün dışında kalmıyor. Çocuklarım gece odalarında değil, benim yanımda kalıyor. Tarlada olan köylüler işlerini güneşin battığı saatlere denk getirip erkenden evlerine geliyor. Köyün imamı, korkudan gece camiye gidemiyor; evine çektiği hatla mikrofonla Ezan okuyor. Herkesin psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık.”