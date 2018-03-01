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Dünya

"IŞİD militanları, hâlâ Irak kırsalında saklanıyor"

Kerkük kırsalında başlatılan operasyona katılan Haşdi Şabi komutanı, Havrin dağlarında çok sayıda IŞİD'li bulunduğunu söyledi

01 Mart 2018 23:51

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında IŞİD'e yönelik başlatılan operasayona kalıtılan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, "IŞİD hala Irak'ta var. Yerleri belli değil. Sabit bir yerleri yok. Tünellerde gizleniyorlar. Kırsal alanda saklanıyorlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde IŞİD'li teröristler, Kerkük'ün Dakuk ilçesinin Ziglawe, Xeyde, Simud köylerinde Irak ordusuna bağlı güçlere  saldırmıştı. Birkaç gün önce ise Riyaz kasabasında Haşdi Şabi milislerini taşıyan 8 aracı ve içerisindeki 27 Haşdi Şabi üyesini kaçırarak öldürmüştü.

Bölgede saldırı yapan IŞİD üyelerine yönelik Haşdi Şabi tarafından operasyon başlatıldı.

"Tünellerde gizleniyorlar, kırsalda saklanıyorlar"

Operasyona katılan Haşdi Şabi'nin Türkmen Komutanı Kenan Tuzlu, Sputnik'e yaptığı açıklamada Kerkük kırsalında saklanan ve zaman zaman saldırılar yapan IŞİD'lilere yönelik 2 gündür büyük bir operasyon yaptıklarını söyledi. Operasyonda 8 IŞİD'linin öldürüldüğünü söyleyen Tuzlu, örgütün ağır silah cephaneliğinin de ele geçirildiğini ifade etti.

IŞİD militanlarının Irak kırsalında hala saklandığına dikkat çeken Tuzlu, şöyle devam etti:" IŞİD hala Irak'ta var. Yerleri belli değil. Sabit bir yerleri yok. Tünellerde gizleniyorlar. Kırsal alanda saklanıyorlar. Havrin dağlarında sayıları çok. Kırsal alandaki tüm örgüt üyelerini temizlemek için operasyon yapmaya devam edeceğiz."

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