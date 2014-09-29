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Dünya

'IŞİD militanları döndükleri zaman ülkeleri için tehdit oluşturacak'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, IŞİD terörünün Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı da kapsayarak yayılma riski olduğunu söyledi

29 Eylül 2014 17:38

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terörünün sınır aşan bir sorun olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, “IŞİD terörü ile sadece Irak ve Suriye’de savaşmak basit bir yaklaşım olur. Bunun konsolide edilmesi gerekir” dedi.

Cihan Haber Ajansı’ndan Faruk Akkan’ın haberine göre, Bogdanov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in terör örgütü ile mücadelenin 3 yıl alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi ve  “Muhtemelen 3 yıl, daha az ya da daha fazla. Bunu tahmin etmek çok zor” dedi.

Interfax’a konuşan Bogadanov, “Sadece IŞİD’le değil, terörle tamamı ile mücadele etmek gerekiyor. El-Kaide, IŞİD ve El-Nusra bunlar iç içe. Bu mücadele ne kadar sürer? Bu organizasyon uluslar arası. Üyeleri bir ülkeden diğerine geçebiliyor. Bu bir ülkede Irak, Suriye ya da Libya’da çözülebilecek bir sorun değil. Bu olay göründüğünden çok daha büyük. Amerika, Rusya, ya da Orta Doğu’nun diğer ülkelerine ulaşabiliyor” dedi.

 

‘Militanlar ileride ülkeleri için tehdit oluşturacak’

 

Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye yönelik operasyon tekliflerini veto etmesinin önemini hatırlatan Bogdanov, “Bu benim şahsi görüşüm, eğer Şam’da şimdi bir hükümet olmasa idi, IŞİD’in başkenti orası olacaktı” dedi ve IŞİD’in tüm dünya için tehlike oluşturduğunu, 70-80 ülkeden militanların savaştığını, bunlar arasında Rusya’dan da militanların olduğunu kaydederek, “Herkes şunu bilmeli ki, oraya giden insanlar ülkelerine dönecek. Orada savaşmayı öğrenmiş olarak gelecekler. Kendi ülke güvenlikleri açısından önemli tehdit oluşturacaklar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kara operasyonu ile ilgili ihtimalini de değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, buna itirazlarının olmayacağını, ancak kimlerin buraya dâhil olacağı, burada neyin hedeflendiği gibi konuların BM Güvenlik Konseyi kararları ile yapılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada Suriye’de IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlarda Şam yönetiminin onayının alınmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

 

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