IŞİD militanını ‘Cersei Lannister’ gibi idam ettiler

El Kaide militanları tarafından kurulan Mücahit Şura Konseyi üyelerinin Libya'nın Derne kentinde, bir IŞİD'liye 'Cersei Lannister cezası' verdiği bildirildi. Game of Thrones dizisinde yer alan Cersei Lannister karakterine verilen cezanın bir benzeri uygulanan IŞİD militanı, sokaklarda yürütüldükten sonra asılarak idam edildi.

Radikal’in Daily Beast’ten aktardığı habere göre; uzmanlar, militanın aşağılamak amacıyla sokaklarda yürütülmesini halka yönelik uyarı olarak yorumladı. Buna göre, yüzlerce kişinin izlediği olay, halka “IŞİD’le işbirliği yaparsanız, sonunuz böyle olur” mesajı vermeyi amaçlıyor.

Daily Beast’e konuşan ismini vermek istemeyen kaynaklar, ABD istihbaratının da olayın videosunu izlediğini belirtirken, Haziran’ın ortasında öldürülen militanın Iraklı Ebu Ali el-Anbari olduğuna inanılıyor.

Game of Thrones dizisinin beşinci sezon finalinde Kraliçe Cersei Lannister, İnanç adlı dini cemaat tarafından “ensest ilişki” suçlamasıyla sokaklarda çıplak yürümeye zorlanmıştı.