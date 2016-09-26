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Dünya

IŞİD militanı iki erkeğin eşcinsel ilişkisini konu alan kitap yayımlandı

"Bu roman Orta Doğu coğrafyasında terör ve din baskısı sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm LGBT bireylere adanmıştır"

26 Eylül 2016 23:28

Abu Salaam rumuzlu bir yazar, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD ile savaşmak istediğini söyleyerek, iki militanın arasındaki eşcinsel ilişkiyi  anlatan ‘İSIS: A Love Story’ (IŞİD: Bir aşk hikâyesi) isimli bir kitap yazdı. 

Gzone’nun haberine göre, IŞİD üyesi Ali ve Majnun isimli iki militanın aralarında yaşadıkları eşcinsel ilişkiyi konu eden romanını satışa sunan yazar, bu sayede terör örgütüne karşı bir şeyler yaptığını hissetmek istediğini söyledi.

Amazon üzerinden 6.99$ fiyatla satışa sunulan roman, seks köleliğinden terörizme kadar birçok konuyu içerisinde barındırıyor.

Suriye’deki savaşı yakınen takip ederek romanını kaleme aldığını söyleyen, Abu Salaam rumuzlu yazar, ”Romanımı islamiyetle dalga geçiyor diye eleştirenler var. Bence kitap içerisinde modern islam anlayışına karşı gelen hiç bir detay bulunmamakta. Terör örgütü IŞİD’in kuruluşundan bu yana eşcinselleri katlettiğini biliyorum, bu roman Orta Doğu coğrafyasında terör ve din baskısı sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm LGBT bireylere adanmıştır” açıklamasını yaptı.

 

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