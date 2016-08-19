IŞİD Menbiç'ten böyle kaçmış

Suriye’de Menbiç'in IŞİD’den geri alınmasının ardından kentten yanlarına sivilleri alarak ayrılan ve Türkiye sınırındaki Cerablus yönüne doğru kaçan teröristlerin havadan çekilen fotoğrafları yayımlandı. Operasyonda etkin rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) resmi Twitter hesabında yer alan fotoğraflarda, araçlarla kenti terk eden IŞİD’lilerin olası hava saldırısına karşı sivilleri yolda her iki yanlarında yürütülerek kalkan olarak kullandıkları görülüyor.

Suriye’nin Halep kentine bağlı olan ve 2014 yılından beri IŞİD kontrolünde bulunanMenbiç’in 70 gün süren operasyondan sonra IŞİD’den geri alınmasının ardından, kentten yanlarına sivilleri alıp Cerablus yönüne doğru kaçan IŞİD’lilerin havadan çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflar, omurgasını PYD'nin askeri kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından yayınlandı.

ABD: Siviller var diye müdahale edilmedi

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD’li Albay Christopher Garver, üç gün önce yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin kenti geri alacağı belli olduğunda, 100- 200 IŞİD’linin otomobil ve kamyonlarla kaçtıklarının görüldüğünü belirtmişti. Garver, "ABD’nin birlikte çalıştığı sahadaki güçlerin sivil kayıplarına yolaçmamak için rehinelerle hareket eden konvoya müdahale etmediğini" söylemişti.

Menbiç’in IŞİD’den alınmasında etkin rol oynayan ve içerisinde Arap, Kürt ve Türkmenlerin bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) resmi Twitter hesabında, Menbiç’in IŞİD’den geri alınmasından sonra IŞİD’lilerin kentten kaçışını gösteren havadan çekilen fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda, buldukları bazı araçlarla kaçan IŞİD’lilerin yanlarındaki sivilleri yolun iki tarafından kendilerine kalkan olarak kullanıp olası hava saldırısından korunmaya çalıştıkları görüldü. Uzun bir konvoy şeklendi Menbiç’in ayrılan IŞİD’lilerin Cerablus yönüne gittikleri ve bu sırada havada koalisyonuçakları ve insansız hava araçları tarafından gözetlendikleri ortaya çıktı.