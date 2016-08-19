T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Menbiç'ten böyle kaçmış

Fotoğraflar, Suriye Demokratik Güçleri tarafından yayınlandı

19 Ağustos 2016 19:04

Suriye’de Menbiç'in IŞİD’den geri alınmasının ardından kentten yanlarına sivilleri alarak ayrılan ve Türkiye sınırındaki Cerablus yönüne doğru kaçan teröristlerin havadan çekilen fotoğrafları yayımlandı. Operasyonda etkin rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) resmi Twitter hesabında yer alan fotoğraflarda, araçlarla kenti terk eden IŞİD’lilerin olası hava saldırısına karşı sivilleri yolda her iki yanlarında yürütülerek kalkan olarak kullandıkları görülüyor.

Suriye’nin Halep kentine bağlı olan ve 2014 yılından beri IŞİD kontrolünde bulunanMenbiç’in 70 gün süren operasyondan sonra IŞİD’den geri alınmasının ardından, kentten yanlarına sivilleri alıp Cerablus yönüne doğru kaçan IŞİD’lilerin havadan çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflar, omurgasını PYD'nin askeri kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından yayınlandı.

 

ABD: Siviller var diye müdahale edilmedi

 

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD’li Albay Christopher Garver, üç gün önce yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri’nin kenti geri alacağı belli olduğunda, 100- 200 IŞİD’linin otomobil ve kamyonlarla kaçtıklarının görüldüğünü belirtmişti. Garver, "ABD’nin birlikte çalıştığı sahadaki güçlerin sivil kayıplarına yolaçmamak için rehinelerle hareket eden konvoya müdahale etmediğini" söylemişti.

Menbiç’in IŞİD’den alınmasında etkin rol oynayan ve içerisinde Arap, Kürt ve Türkmenlerin bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) resmi Twitter hesabında, Menbiç’in IŞİD’den geri alınmasından sonra IŞİD’lilerin kentten kaçışını gösteren havadan çekilen fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda, buldukları bazı araçlarla kaçan IŞİD’lilerin yanlarındaki sivilleri yolun iki tarafından kendilerine kalkan olarak kullanıp olası hava saldırısından korunmaya çalıştıkları görüldü. Uzun bir konvoy şeklendi Menbiç’in ayrılan IŞİD’lilerin Cerablus yönüne gittikleri ve bu sırada havada koalisyonuçakları ve insansız hava araçları tarafından gözetlendikleri ortaya çıktı.

ETİKETLER

IŞİDMenbiçböyle kaçmışfotoğraflarSuriye Demokratik Güçleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24