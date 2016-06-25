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Dünya

IŞİD, Menbiç'te 900 Kürt sivili kaçırdı!

Menbiç'te YPG'nin öncülük ettiği SDG ile IŞİD arasındaki çatışmalar sürüyor

25 Haziran 2016 19:32

Suriye'nin Menbiç kentinde IŞİD ve YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri arasında yoğun çatışmalar sürerken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 900 Kürt sivilin kaçırıldığı bildirildi.

Habertürk’ten Nurcan İnal’ın haberine göre, SDG, Azez-Cerablus hattını ele geçirmek için ilerlerken IŞİD bombalı araçlar ve mayınla SDG güçlerini püskürtmeye çalışıyor. IŞİD'in canlı bombalı saldırısında 19 YPG'linin öldüğü öne sürüldü. El Şeria bölgesindeki çatışmalarda Şeria Okulu ve Menbiç'te bir hastane IŞİD'den alındı.

Yerel kaynaklar, Menbiç bölgesinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 900 Kürt sivilin IŞİD tarafından kaçırıldığını, 20 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Çatışmaların şiddetlendiği bölgelerde binlerce sivil göç etti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbiç'i temizlemek için başlattığı operasyonlara ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de hava desteği veriyor.

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