IŞİD Menbiç'e 3 koldan saldırdı; şiddetli çatışmalar sürüyor

IŞİD'in Suriye'deki önemli merkezlerinden Menbiç'in IŞİD'ten alınması için 1 Haziran'da Demokratik Suriye Güçleri (DGS)'nin başlattığı operasyon sürürken, IŞİD, her yönden kuşatılan kentteki kuşatmayı kırmak için dün gece 3 koldan DGS güçlerine saldırdı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, sabah saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar devam ederken, Menbiç merkezine ilerleyen DGS üyelerine IŞİD 4 bombalı araç ile saldırmak istedi. Cerablus yolu üzerinde fark edilen bombalı araçlar hedeflerine ulaşmadan imha edildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'in IŞİD'ten alınması için 1 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında kent, her taraftan DSG üyeleri tarafından kuşatıldı. Bu kuşatmayı kırmaya çalışan IŞİD, dün gece kuzeybatıdan El-Sacur suyu, batıdan El-Erime ve Güneyden Xirbet El-Rus köyü yönlerinden ağır silahlar ile saldırdı. Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, dün gece çıkan şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtildi. IŞİD, kendisi için Suriye'de Rakka'dan sonra en önemli kent olan Menbiç'teki kuşatmayı kırmak için saldırılarını sürdürürken, Cerablus yolundan dün 4 bombalı araç ile bir saldırı daha düzenledi. Bombalı araçlar, DGS güçleri tarafından fark edilerek hedeflerine ulaşmadan imha edildi.

Menbiç'i her taraftan kuşatan ve kent merkezinde ilerleyişini sürdüren Demomratik Suriye Güçleri, dün gece Hezawneh mahallesinde IŞİD ile şiddetli bir çalışmaya girdi. Yaşanan çatışmadan sonra 17 IŞİD'linin öldürüldüğü belirtildi. Menbiç operasyonuna başladığı günden beri destek veren Kaolisyon güçlerinin savaş uçakları da dün IŞİD'lilerin üstlendiği noktalara 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava bombardımanında çok sayıda IŞİD'linin öldürüldüğü belirtildi.

Sivillerin göçü sürüyor

DSG üyelerinin Menbiç Operasyonu sürürken, ilçe merkezinden sivillerin göçü da sürüyor. DSG güçlerinin aldığı bölgelere ulaşmaya çalışan sivillerin sayısı her geçen gün artarken, Halep'in en büyük ilçesi olan Menbiç'te halen yaklaşık 15 bin sivilin bulunduğu belirtildi. IŞİD'in bazı mahallelerde sivilleri kalkan olarak kullandığı ve sivilleri kalkan olarak kullanarak bir savunma hattı oluşturduğu belirtiliyor.