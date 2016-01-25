IŞİD maaşları düşürdü; yabancı militanlar örgütü terk etmeye başladı

IŞİD’in militanlarına verdiği maaşları düşürmesinin ardından örgütün yabancı mensuplarının örgütü terk etmeye başladığı belirtildi.

El Sümeriye’nin haberine göre, ismini vermek istemeyen bir yerel kaynak, “IŞİD’in yabancı militanlarının maaşlarını yarı yarıya azaltma kararı onları çok etkiledi. Öyle ki bir kısmı terör örgütünü terk etti” açıklamasında bulundu.

Dün, Sky News’a konuşan Rakka Sessizce Katlediliyor (RIBBS) adlı örgütten Abdülaziz el-Hamza, kent sakinlerinin IŞİD’e karşı 'bir tür direniş' gösterdiğini söylemiş ve militanların örgütü terk ettiğini, kent sakinlerinin ise örgüte katılmayı reddettiğini bildirmişti.

IŞİD’in her ay milyonlarca dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.