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Dünya

"IŞİD lideri Bağdadi, Irak'tan Suriye'ye geçti"

Bağdadi’nin fark edilmemek için sarı bir taksiyle yolculuk yaptığı ileri sürüldü

06 Kasım 2017 18:43

Irak basını, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin bir taksiyle Irak'tan Suriye'ye gittiği iddia etti.

Irak Medya Haber Ajansı'nın (Iraqi Media News Agency), istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Bağdadi, 3 Kasım'da sarı bir taksi ile Irak'ın Fırat Nehri kıyısında yer alan Rava kasabasından Suriye'ye geçti.

Fark edilmemek için sarı bir taksiyle yolculuk yaptığı belirtilen  IŞİD liderinin, Suriye'ye geçtikten sonra Deyr ez Zor şehrine doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.

Irak güçleri, ülkede IŞİD'in elinde kalan son bölgelerden El Kaim ve Rava'yı geri almak için ekim sonunda operasyon başlatmıştı. Irak ordusunun geçen hafta Suriye sınırındaki El Kaim kentine girmesinin ardından, IŞİD militanlarının çoğu Suriye'deki Ebu Kemal kasabasına kaçmıştı. Irak ordusu da güçlerini Fırat Nehri kıyısında yer alan Rava'ya yığmıştı.

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