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IŞİD lideri 3 günlük yas ilan etti

Örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin, Bervane bölgesinde verdiği kayıplar nedeniyle yas ilan ettiği bildirildi

14 Ocak 2016 18:30

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin örgütün Ramadi'ye bağlı Bervane bölgesinde verdiği ağır kayıplardan dolayı üç gün yas ilan ettiği bildirildi.

Yakın Doğu Haber’in Irak’ın Sumeriye televizyonuna dayandırarak verdiği habere göre, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi, örgütünün Ramadi’nin batısındaki Hadisa kazasına bağlı Bervane bölgesinde ağır kayıplar verdiği yenilgi üzerine 3 gün yas tutulması emrini verdi.

Bervane bölgesinde verilen ağır kayıplar sebebiyle örgüt içinde moral çöküntüsü yaşandığı belirtilirken Irak ordusunun operasyonları sonucunda 237 militanın öldürüldüğü ayrıca 27 Toyota pikap, 4 zırhlı araç ve 4 de Hummer tipi zırhlı askeri aracın ele geçirildiği bildirildi.

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