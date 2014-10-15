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Dünya

IŞİD, Libya’da futbol şampiyonası düzenliyor

'Şampiyona Libya’nın Derna şehrinde yapılacak. Kesin tarihini elbette güvenlik önlemleri yüzünden açıklamıyoruz'

15 Ekim 2014 10:45

Birçok ülke için peşine düştüğü IŞİD terör örgütü, müttefiklere meydan okurcasına ay sonuna kadar Libya topraklarında kendi futbol şampiyonasını düzenleyeceğini açıkladı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, IŞİD futbol şampiyonası haberini “Alfajer” televizyon kanalı aracılıyla duyuran militanlar, “Şampiyona Libya’nın Derna şehrinde yapılacak. Kesin tarihini elbette güvenlik önlemleri yüzünden açıklamıyoruz. Şampiyonaya Afganistan, Irak, Mısır, Suriye ve Libya’dan futbolcular katılacak.

Oyuncuların çoğu IŞİD’e katılmadan önce zaten profesyonel spor yapıyordu. Bizim futbol şampiyonasında oyunun kuralları da farkı olacak. Şeriat hükümlerine sadık yeni kurallarımız olacak” dendi.

Neden futbol şampiyonası düzenleme kararı aldıklarını da aynı televizyon kanalına söyleyen militan organizatörler, “Böylece örgütün faaliyetlerini cazip hale getirmeyi ve saflarımıza yeni katılımcı çekmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştular.

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