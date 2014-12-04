IŞİD Libya'da eğitim kampları kurdu

ABD, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün siyasi karmaşa içerisinde olan Kuzey Afrika ülkesi Libya'da eğitim kampları kurduğunu açıkladı. Kamplar Washington tarafından yakından izleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan ordusunun Afrika birlikleri komutanı General David Rodriguez, kamplarda yüzlerce militanın eğitiliyor olabileceğini belirtti.

"Kamplara eğitim ve lojistik destek için gelen militanlar olduğunu biliyoruz" diyen Rodriguez, gelişmelerin seyredeceği yöne göre tutum alacaklarını ifade etti.

ABD, kamplarda eğitim alanların Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri kontrol altında tutan IŞİD militanlarıyla ne derece bağlantılı olduklarını da takip ettiklerini de söyledi.

Çatışma alanı

Libya, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından rakip aşiretlerin ve siyasi oluşumların silahlı çatışma alanı haline gelmiş durumda.

Uluslararası güçler tarafından tanınan Libya hükümeti başkent Trablus dahil üç şehri radikal İslamcı militanlara karşı kaybetmiş durumda ve parlamento da Tobruk'ta toplanıyor.

Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Bingazi de radikal İslamcı militanların kontrolü altında.

Libya'daki radikal İslamcı gruplar IŞİD'i desteklediklerini açıklamışlardı.