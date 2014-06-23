IŞİD krizi bilet fiyatlarını 4'e katladı

Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün Musul işgali ile başlayan kriz nedeniyle ülke içindeki uçak bileti fiyatlarının yaklaşık 4 kat arttığı bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürlüğü Danışmanı Andreo Cons, yaptığı açıklamada, talebin fazla olması nedeniyle, fiyatların tavan yaptığını belirterek, "Erbil-Bağdat uçak biletleri, 105 dolardan 400 dolara yükseldi" dedi.

Irak'ın orta ve güney bölgeleri arasındaki uçuşların zorlaştığını belirten Cons, Erbil-Necef ve Erbil-Bağdat seferlerine talebin çok fazla olduğunu ifade etti.

Musul'un, IŞİD'in eline geçmesinden sonra Tunus'un, Irak'a uçak seferlerini durdurduğu bilgisini veren Cons, daha önce Erbil'e uçuş başlatacağını duyuran Ukrayna'nın da son olaylar nedeniyle kararını ertelediğini aktardı. Cons, diğer ülkelerden, Erbil Uluslararası Havalimanı'na rutin uçuşların devam ettiğini kaydetti.

Cons, Erbil'de, uçaklara yakıt bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, Türkiye'den de yakıt desteği aldıklarını bildirdi.

Türkiye, Güney Kore, Avrupa Birliği ve BM'nin, Iraklı sığınmacılar için gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan kargo uçaklarının, Erbil Havalimanı'na geldiğini belirten Cons, önümüzdeki günlerde yardım taşıyan onlarca yeni kargo uçağı beklediklerini dile getirdi.