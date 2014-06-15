IŞİD korku saçıyor



ABD, IŞİD'ın kanlı eylemlerinin devam ettiği Irak'a savaş gemisi gönderiyor. Bir kruvazör ve bir destoyerin de eşlik ettiği “USS George H. W. Bush“ adlı geminin bugün Basra Körfezi'ne ulaşmasının beklendiği bildirildi.

ABD Başkanı Barack Obama da Irak'taki Amerikalıların can güvenliğini ve çıkarlarını korumak için operasyon seçeneğini açık tuttuğu mesajını verdi.

Uluslararası toplum endişeli

IŞİD'ın Irak'taki eylemleri uluslararası toplumda endişeye yol açarken, uzmanlar da Irak'taki çöküşün Ortadoğu'ya yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Medyada yer alan haberlere göre, IŞİD, Irak'ın batısında Anbar bölgesini, kuzeyde de Musul ve Bağdat arasında kalan bölgeyi kontrolüne aldı.#,#

IŞİD'ın Irak'ta klasik gerilla taktikleri kullanmadığını yazan New York Times gazetesi, IŞİD militanlarının bunun yerine uzun hazırlıkların ardından Irak'a ikmal yolu açtıklarını kaydetti. Haberde, İŞID'ın Bağdat'ın kuzeyindeki üç büyük otoyolu kontrolü altına alarak Kürt bölgesi ile Irak'ın geri kalanı arasındaki bağlantığı kestiğine dikkat çekiliyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışan İŞID bir yandan da katliamlarının görüntülerini internet üzerinden yayıyor. Irak ordusuna bağlı askerlerle Kürt peşmergelerin İslamcı militanların ilerleyişini kısmen durdurmasının ardından IŞİD, kanlı eylemlerini gösteren fotoğraf ve videoları Twitter ve YouTube'da paylaşmaya başladı.

Görüntülerde öldürülen ve kırbaçlanan askerlerin görüntüleri de yer alıyor.

Kerry'den uyarı

IŞİD'ın nasıl durdurulacağına ilişkin diplomatik temaslar da sürüyor. Hafta sonu Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile telefonla görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, “Irak'ın geleceği için gerekli olan ulusal birliğin sağlanabilmesi amacıyla farklı gruplar arasındaki görüş ayrılıkları giderilmediği sürece ABD'nin yardımının hiçbir işe yaramayacağını“ söylediği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de İran ve diğer komşu ülkelerden Irak'ta istikrarın sağlanabilmesi için çaba göstermelerini istedi. “Welt am Sonntag“ gazetesine konuşan Steinmeier, “Şimdi de Irak topraklarında bölgesel güçlerin temsili savaşının patlak vermesini önlemeliyiz“ diye konuştu.

Rasmussen Ankara'ya gidiyor

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bugün Ankara'ya gidiyor. Rasmussen'in pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmelerinde Irak'taki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Türkiye, Musul'daki konsolosluk çalışanlarının IŞID tarafından rehin alınmasının ardından çarşamba günü NATO Konseyi toplantısında müttefiklerini gelişmelerle ilgili bilgilendirmişti.