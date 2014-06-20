IŞİD kontrolündeki Musul'da hayat

Irak’ın Musul kenti tamamen Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kontrolünde. IŞİD güçleri kentin giriş ve çıkışını kurdukları kontrol noktalarıyla denetim altında tutuyor.

Al Jazeera Türk Musul muhabiri Reyhan Abdülvahap’ın haberine göre, şehirde hayat normale dönüyor. Abdülvahhap, IŞİD kontrolündeki şehirdeki durumun sakin olduğunu söylüyor.

Silahlı grupların kentin doğu ve batı yakasına da hâkim olduğunu belirten Abdülvahhap, kent sakinlerinin durumdan memnun olduğunu söylüyor. Ona göre, kent sakinlerinin şikâyetçi olduğu tek sıkıntı elektrik, su ve yakıt eksikliği.

IŞİD ve diğer silahlı gruplar tarafından kentte şu ana kadar halka yönelik bir zorlamanın olmadığını ancak ‘İslam devletinde’ insanların davranış şekillerine dair bilgilendirme amaçlı el ilanları dağıtıldığını söyleyen Abdülvahhap, “Halkta çok büyük bir mutluluk var. Merkezi hükümet tarafından kapatılan yollar açıldı” diyor.

Abdülvahhab, Şiilerin silahlı gruplarca herhangi bir saldırıya uğramadığını ancak Şii birçok ailenin her ihtimale karşı bu bölgelerden Bağdat’a ve Kürdistan bölgesine kaçtığını söylüyor.