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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD kontrolündeki Minbic kuşatma altında

Demokratik Suriye Güçleri IŞİD kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki Minbic kentini çember altına aldı.

10 Haziran 2016 18:17


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri'nin Minbic'in (Menbic) etrafındaki köyleri ele geçirdiği, kentin tamamen çember altına alındığı belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan Kürt Savunma Güçleri YPG ve YPJ, Arap gruplardan oluşan Suriye Arap Koalisyonu ve Süryani Askeri Konseyi'nden oluşuyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin Minbic'teki operasyonlarına ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'e karşı koalisyon da havadan destek veriyor.

Minbic IŞİD için büyük önem taşıyor. Zira kent IŞİD'in kalesi sayılan Rakka ile Türkiye arasında bulunuyor. Demokratik Suriye Güçleri Menbic'i ele geçirirse, Türkiye'nin güney sınırındaki geniş bir alanı kontrol edebilecek.

ABD'li yetkililere göre Minbic'in kurtarılması IŞİD'in kontrolündeki bölgelerin Türkiye ile ilişkisinin kesilmesi anlamına gelecek. Böylece yabancı militanların Türkiye üzerinden IŞİD'e katılımları da zorlaşacak.

10. gününe giren Minbic'e yönelik operasyonlar nedeniyle kentteki sivillerin gruplar halinde Minbic'i terkettiği bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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