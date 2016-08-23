IŞİD kontrolündeki Cerablus'tan Karkamış'a havan mermisi atıldı

Suriye'de IŞİD güçlerinin kontrolünde bulunan Cerablus'tan atılan bir havan mermisi daha, Antep'in sınırdaki Karkamış ilçesine isabet etti. Saat 14.00 sularında Karkamış'a 3 havan mermisi daha düştü. Bugün düşen hava mermisi sayısı 5'e yükseldi.

IŞİD tarafından atılan havan mermisi, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine isabet etti ve büyük bir gürültüyle patladı. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından sınırda konuşlu Fırtına obüsleri IŞİD mevzilerini bir süre ateş altına aldı.

Karkamış'a dün akşam da Suriye tarafından IŞİD'in attığı 3 havan mermisi isabet etmiş, ölen ve yaralanan olmamıştı.