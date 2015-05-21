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'IŞİD komutanı bir çocuğu bazukayla öldürdü'

IŞİD'in Kosovalı komutanı Lavrdrim Muhaceri olduğu öne sürülen kişinin bir çocuğu bazuka ile öldürdüğü görüntüler yayınlandı

21 Mayıs 2015 22:12

Kafa keserek adını duyuran Kosovalı IŞİD komutanı Lavrdrim Muhaceri’nin, bir çocuğu bazukayla öldürdüğü öne sürüldü. Kosova'nın Bota Sot gazetesinin internet sitesinde yer alan sosyal medya görüntülerinde Lavdrim Muhaceri olduğu öne sürülen kişi, direğe bağlanmış bir çocuğu, uzaktan ateşlediği bazuka ile öldürüyor.

Kosova’nın Kaçanik kentinden 2 buçuk yıl önce Suriye'ye ardından da Irak'a geçerek IŞİD'e katılan 27 yaşındaki Lavdrim Muhaceri sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kişinin başını keserken fotoğraflarını yayınladıktan sonra adını dünyaya duyurmuştu.

Bugün paylaşılan görüntülerde ise Muhaceri olduğu öne sürülen kişinin, İbrahim Shraideh adındaki bir çocuğu bazukayla öldürürken görünüyor. Muhaceri'nin paylaştığı bu video görüntüsü Kosova'da da geniş yankı uyandırdı.

Video görüntüsü ile beraber paylaştığı metinde Muhaceri, Suriye’nin Deir ez Zor bölgesinde yerel bir gruba mensup 26 yaşındaki İbrahim Shraideh adındaki bir genci bazukayla öldürdüğünü açıklarken, Kosova’daki  terörist yanlılarını tutuklayan, Kosova polisine ve Kosovalı yetkililere tehditler yağdırdı. Muhaceri IŞİD sıralarına, Kosova’dan günden güne katılanları sayısının da artığını duyurdu.

 

Kosova'daki Amerikan kampında çalıştı

 

Bota Sot gazetesindeki haberde IŞİD’e katılan Lavderim Muhaceri’nin, 2010 yıllında Kosova'daki Bondsteel Amerikan Kampı’nda çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Muhaceri’nin 2012 yılında terörist gruplara katıldığı kaydedildi.

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