"IŞİD köle kadınları internet üzerinden satıyor" iddiası

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Facebook üzerinden paylaştığı bazı mesajları inceleyen uzmanlar, bazı militanlarının esir alıp köleleştirdikleri kadınları satmaya çalışıyor olabileceklerini söylüyor.

IŞİD sosyal medya hesaplarını inceleyen Washington merkezli Orta Doğu Medya Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Steven Stalinsky, Washington Post'a verdiği demeçte IŞİD militanlarının "sosyal medyada köle kadınları satmaya çalışmaları, bugüne kadar sergiledikleri kötülüklere bir yenisini ekledi" dedi.

20 Mayıs günü Facebook'ta Ebu Esad Almani adıyla, "Köle almayı düşünen tüm kardeşlere duyurulur: bu köle 8 bin dolar" şeklinde bir mesaj paylaşılmıştı.

Mesajdaki fotoğrafta görülen genç kadın, fotoğrafçıya bakmayarak gülümsemeye çalışırken görülüyor.

Almani adıyla birkaç saat sonra paylaşılan bir başka mesajda ise bir başka kadının fotoğrafı yer alıyor.

"8 bin dolara bir başka köle daha" mesajıyla paylaşılan fotoğraftaki kadının ise soluk bir yüzü ve kızarmış gözleri görünüyor.

'IŞİD'in elinde 1800 köleleştirilmiş kadın var'

Fotoğraflar ve mesajlar Facebook tarafından birkaç saat içinde kaldırıldı.

Mesajlardaki hesap sahibinin, köleleştirilen kadınları kendi adına mı sattığı yoksa başka kişilerin sattığı köleler üzerine yorumlar mı yaptığı belirsiz.

Mesajların sahiplerinin gerçekten IŞİD militanı olduğunu kesin olarak tespit etmek de mümkün değil.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kürt yetkililerin elindeki bilgilere dayanarak IŞİD'in elinde yaklaşık 1800 köleleştirilmiş kadın olduğunu belirtiyor.

HRW araştırmacısı Skye Wheeler Washington Post'a demecinde, "Bu kadınların IŞİD'in elinde kalmaya devam ettikleri her gün tecavüz, çocuklarından ayrılma, alınıp satılma gibi eziyetlere daha fazla maruz kalıyor ve hayatları daha da çekilmez bir hale geliyor." dedi.