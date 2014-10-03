IŞİD Kobani'ye yaklaşıyor



Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentinin çevresinde IŞİD militanları ile Kürtler arasındaki çatışmalar devam ederken, IŞİD'ın Kobani'yi ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Kobani ile ilgili bir açıklama yapan Pentagon sözcüsü John Kirby de IŞİD'in saldırıları ile ile Kobani üzerindeki baskıyı artırdığını doğruladı.

Amerikan haber kanalı CNN'e konuşan Kirby, Suriye ve Irak'daki çatışma bölgelerinden karmaşık bir tablo yansıdığını belirterek IŞİD'in baskıyı artırmasına rağmen Kürtler ve Irak ordusu tarafından kontrol altında tutulduğunu dile getirdi. IŞİD hedeflerine yönelik 330'dan fazla hava saldırısı düzenlendiğini belirten Kirby, mücadele için zaman gerektiğini, ancak hava saldırılarının tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Kobani'yi 16 gündür tek başına savunduklarını söyleyen Kürtler ise yardım istiyor. Suriye'deki Kürt partisi PYD'nin sorumlularından Asya Abdullah, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası ittifakın doğrudan Kobani cephesinde bulunan militanları bombalaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye uyarı

Hava saldırılarının etkin olmadığını belirten Abdullah, ABD öncülüğündeki hava saldırılarında perşembe gecesi Kobani'nin uzağındaki IŞİD hedeflerinin vurulduğunu kaydetti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'li tek bir savaşçı kalıncaya kadar Kobani için direnişin devam edeceğini belirten Abdullah, Türkiye'yi de tek taraflı bir müdahaleye karşı uyardı. Abdullah, "Türk ordusunun Suriye'de aktif olarak harekete geçmesi halinde bunun için uluslararası bir karar alınması gerektiğini" belirtti.

Merkel'den çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de IŞİD'ın barbar eylemleriyle mücadelenin tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir zorluk olduğunu söyledi.

Bunun sadece ABD ve bölgedeki Arap ülkelerinin değil, tüm dünyanın üstesinden gelmesi gereken bir sorun olduğunu kaydeden Merkel, "Cihatçılar bizim güvenliğimizi de tehdit ediyor" diye konuştu. Merkel, Almanya'nın peşmergeleri bu nedenle desteklediğini ifade etti.