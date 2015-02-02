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Dünya

IŞİD, Kobanê'ye füzelerle saldırıyor

IŞİD, 4 ayı aşkın süren çatışmaların ardından geri çekildikleri Kobanê'ye füzelerle saldırıyor

02 Şubat 2015 17:32

Kobanê'de yaklaşık dört ay süren çatışmaların ardından denetimi Kürt güçlerine bırakarak geri çekilmek zorunda kalan IŞİD, yeniden saldırıya geçti.

DHA’da yer alan habere göre, Kobanê'ye saldıran ve 200 bini aşkın insanı göç etmeye zorlayan IŞİD militanları, karadan Peşmerge ve Özgür Suriye Ordusu havadan ise koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının desteğiyle YPG tarafından püskürtülmüştü.

Geçen hafta geri çekilen IŞİD militanları, doğu ve batıdaki köylerden Kobanê'ye füzelerle saldırmaya başladı.IŞİD militanları Kobanê'ye yönelik füze saldırılarının görüntülerini de sosyal medya kanallarından yayınladı.

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