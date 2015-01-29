IŞİD, Kobanê'ye bir kez daha saldırdı

Kobanê'nin kontrolünün tamamen YPG'nin eline geçtiği haberlerinin üzerinden üç gün geçmişken IŞİD'in Türkiye sınırına yakın mahallelere havan topları ile saldırı düzenlediği öğrenildi. Saldırıda dört Kobanêli sivilin yaralandığı ifade ediliyor.

Radikal muhabiri İdris Emen sivil halkla röportaj yaptığı sırada patlama sesiyle irkildi. Sınıra yakın noktadaki mahalleye düşen havan topu büyük gürültüyle patladı.

Dört sivil vatandaş etrafa saçılan şarapnel parçalarıyla yaralandı. Havan mermisinin çok uzak bir noktadan hedef gözetmeksizin atıldığı belirtiliyor. Yaralılardan biri, “5 aydır sınıra yakın bu bölgede yaşıyoruz. Çay içtiğimiz sırada hemen yakınımıza havan topu düştü. Ne olduğunu anlamadık bile. Kendime geldiğimde sedyedeydim” dedi.