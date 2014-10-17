'IŞİD Kobanê'den neredeyse tamamen çıkarıldı'

Kobanê'deki Kürt güçleri IŞİD'in Kobanê'nin büyük bölümünden çekildiğini, sadece şehrin doğusundaki iki bölgenin hala radikal İslamcı militanların elinde olduğunu söyledi.

YPG'nin kadın militanlardan oluşan kolu YPJ liderlerinden Baharin Kendal, IŞİD'in kontrolündeki son iki bölgede çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

BBC'ye konuşan Kendal, yakında IŞİD kuşatmasını kırmayı ümit ettiklerini de belirtti.

Kobani'ye silah, sağlık malzemesi ve yeni militan girişinin olduğunu ifade eden Kendal, lojistik desteğin hangi kanallarla Kobani'ye girdiği hakkında ise yorum yapmadı.

Kobani'deki gelişmeleri Mürşitpınar'da takip eden BBC muhabiri Kasra Naji, savaşı sınırda izleyen Kürtler arasında iyimserliğin arttığını ifade etse de "Yine de Kobani'den yoğun çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Özellikle şehrin kuzeyinde ve doğusunda ağır silahlar kullanılıyor" diyor.

Yoğun hava bombardımanı

Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ABD öncülüğündeki koalisyonun Kobani'deki IŞİD hedeflerine yönelik yoğun bombardımanı sürdürmesinin YPG'nin ilerleyişine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 15-16 Ekim gecesi bölgede 14 hava saldırısı düzenlendiğini belirtmiş, IŞİD'in kontrolünde 19 binanın vurulduğunu söylemişti.

27 Eylül'den bu yana koalisyon güçleri Kobani ve çevresinde 100'ün üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdi.

Daha önce de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, son bir haftada artan hava saldırılarında 'yüzlerce IŞİD militanının' öldürüldüğünü söylemişti.

Suriye iç savaşında Beşar Esad rejimi karşıtı tutumuyla bilinen Londra merkezli insan hakları örgütü Suriye Gözlemevi, 16 Eylül'den bu yana Kobani'deki çatışmalarda 374 IŞİD militanının öldüğünü söyledi. Kürt güçlerinden ise 268 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.