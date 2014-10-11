IŞİD Kobanê’de YPG karargâhını ele geçirdi!

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) güçlerinin Kobanê'deki YPG karargâhını ele geçirdikleri ve ABD öncülüğündeki hava saldırılarına karşın neredeyse tamamen kuşattıkları belirtiliyor.

Sınırdaki BBC Muhabiri, militanların Mürşitpınar sınır kapısını da tehdit ettiklerini ve IŞİD burayı da ele geçirirse henüz Türkiye'ye geçemeyen Kobanê sakinlerinin son kaçış güzergâhının da kesileceğini bildiriyor.

ABD'li bir yetkili Kobanê’nin düşmesini önlemenin mümkün olamayabileceğini söylerken, dün de Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi dün 700 kişinin Kobanê’de mahsur kaldığını söyledi.

Özel Temsilci Steffan de Mistura Kobanê’nin IŞİD'in eline geçmesi halinde sivillerin "büyük ihtimalle katledileceklerini" söyledi.

YPG güçleri IŞİD'in Kobani'deki ilerleyişlerini durdurmak için acil silah ve cephane yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.

Türkiye ise IŞİD'e karşı tek başına kara operasyonuna girişmeyi reddediyor.

Anbar'dan yardım talebi

Bu arada Irak'ın batısındaki Anbar bölgesinin IŞİD'in eline geçebileceğini söyleyen Iraklı yetkililer acil askeri yardım talebinde bulundu.

Bölgenin başkenti Ramadi'ye saldıran IŞİD militanları bölgedeki ordu üslerini ele geçirdi.

ABD'li bir yetkili AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada Anbar'daki durumun "hassas" olduğunu söyledi.

Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçiren IŞİD militanları Suriye-Türkiye sınırındaki Kobanê’ye de denetimleri altına almaya çalışıyor.

Stratejik açıdan önemli Anbar bölgesi Irak'ın ikinci büyük barajı Haditha Barajına da ev sahipliği yapıyor.

Anbar bölgesinin ele geçirilmesi IŞİD'in bir ikmal hattı kurması ve potansiyel olarak başkent Bağdat'a saldırılar düzenleme kabiliyeti kazanmasına yol açabilir.

Irak'ta yayın yapan El Şarkiye Televizyonu'nun haberine göre Anbar Bölge Konseyi Irak hükümetinden IŞİD militanlarıyla mücadele için ABD kara güçlerinden yardım istenmesini talep etti.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi birçok kez Irak'ta yabancı kara güçlerine karşı çıkmıştı.

IŞİD militanlarına karşı hava saldırıları düzenleyen ABD örgütün Haditha Barajını ele geçirmesini önlemişti. Ancak IŞİD hala bölgede ilerlemesine devam ediyor.

Times gazetesinin haberine göre Anbar Bölge Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Faleh el Issavi Anbar'ın "10 gün içinde IŞİD'in eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Anbar'da durum 'hassas'

El Issavi Kobani'deki çatışmaların uluslararası toplumun dikkatini IŞİD'in Anbar'daki ilerleyişinden uzaklaştırdığını vurguladı.

Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir savunma yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada Anbar'daki durumun "hassas" olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer Irak hükümeti güçlerinin IŞİD tehdidiyle etkin bir şekilde mücadele edemediğini belitti.

Bir yetkili Kürt güçleri ve Irak Ordusu'nun etkinliğinin kıyaslanamayacağını vurguladı.

Yetkili, "Kürtler hareket ediyor. Kentleri ve bölgeleri geri alıyorlar. Ancak Irak Ordusu bir operasyona başlıyor ve bir kilometre sonra duruyor" dedi.