IŞİD kimyasal silah fabrikasını ele geçirdi

Irak’taki ilerleyişi süren Irak Şam İslam Devleti, (IŞİD) bölgede kullanılmayan bir kimyasal silah fabrikasını ele geçirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Irak'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Muhammed el Hakim, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'a gönderdiği mektupta, militanların 11 Haziran'da fabrikayı ele geçirdiğini söyledi.

Başkent Bağdat'ın kuzeybatısındaki Mutanna tesisinde, aralarında sarin gazı yüklü füzelerin de bulunduğu çok sayıda sinir gazı kalıntıları bulunuyor. Fabrikanın militanların kontrolüne geçmesi nedeniyle de Irak'ın kimyasal silahları imha etme yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtildi.

BM ve ABD, depodaki mühimmatın bozuk olması nedeniyle militanların kimyasal silahları kullanmasının mümkün olmadığı düşünüyor.