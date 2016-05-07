"IŞİD, Kilis'i uçakla vurabilir" iddiası!

IŞİD'in son günlerde art arda roketler attığı Kilis'e uçaklı saldırı planlayabileceği iddia edildi. Birgün'den Erk Acerer'in istihbarat raporlarına dayandırdığı iddiasına göre, "IŞİD’in Türkiye’ye saldırmak için bir şûra oluşturduğu, sınır köylerinde çok sayıda patlayıcı yüklü araç beklettiği, çeşitli illerdeki hücre tipi yapılanmaların merkezden saldırı emri beklediği ve gerekirse uçak kullanılacağı" öne sürüldü.

Birgün'de yer alan haberin tam metni şöyle:

Ocak ayından bu yana 60'ı aşkın roket mermisinin atıldığı Kilis'te halk haftalardır ölüm kalım mücadelesi verirken, hükümeti IŞİD’in attığı Katuşya füzelerine karşı etkin mücadele etmemekle suçlayıp “Neden” diye soruyor.

2015 yılına ait istihbarat raporlarında ‘Deaş Eylem Duyumları’ başlıklı ‘Gizli’ ibareli yazıda IŞİD'in eylem ihtimallari üzerinde duruluyor.

'Saldırı şûrası'

İstihbaratın raporlarına, IŞİD’in Türkiye’ye saldırmak için bir şûra oluşturduğu, sınır köylerinde çok sayıda patlayıcı yüklü araç beklettiği, çeşitli illerdeki hücre tipi yapılanmaların merkezden saldırı emri beklediği ve gerekirse uçak kullanılacağı yansıyor.

IŞİD’in olası eylemleri şöyle anlatılıyor: “DEAŞ tarafından ülkemize saldırmak için bir şûra oluşturulduğu, bu şurada ülkemizin DEAŞ’a saldırı ihtimalinin de konuşulduğu, ülkemizin DEAŞ’a saldırmayacağı düşünüldüğünden DEAŞ tarafından da saldırının düşünülmediği bilgileri elde edilmiştir.”

“Saldırı düşünülmüyor” denilse de Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü NATO’ya açması ve koalisyon uçaklarının IŞİD’i vurması dengeleri değiştiriyor. Türkiye’nin IŞİD’le bir süredir gerginlik yaşadığı tartışılıyor. IŞİD'in ise söz konusu gerginlikte yapmayı planladıkları, maddeler halinde şöyle sıralanıyor:

- Tedbir amaçlı sınır köylerinde çok sayıda patlayıcı yüklü aracın hazır beklediği, ülkemizde birçok hücre tipi yapılanmalar oluşturulduğu, çok sayıda DEAŞ mensubunun ülkemizde birbirlerinden habersiz olarak kamufle olarak merkezden talimat bekledikleri,

-DEAŞ’a ait 3 adet uçak bulunduğu, Mısır ve Suudi pilotlar tarafından eğitim merkezinde 2 aylık eğitim verildiği ve halihazırda 80 pilot olduğu, ülkemizle DEAŞ arasında bir gerginlik yaşanması durumunda bu uçakların kullanılmasının planlandığı,

- DEAŞ’ın ülkemizde eylem grupları/timleri oluşturduğu, ülkemizde eylem grubu oluşturmak isteyen Halep Bölgesi’nin ülkemizde bağlantılı olduğu,

-Ülkemize uzun zamandır bomba ve silah gönderilerek çeşitli illere aktarıldığı, DEAŞ’ın talimat vermesi ile ülkemizde DEAŞ’ın müzahir gruplar tarafından da timler oluşturulduğu,

- Timler içerisindeki şahısların birbirini tanımadıkları ve kendilerini kamufle ettikleri 2’şer kişi olarak hareket ettikleri, talimat gelmesi halinde intihar eylemi yapabilecekleri yönünde bilgiler elde edilmiştir.

'Her yer cihatçı kampı'

Emniyetin raporundan Gaziantep, Adana ve Kilis’in cihatçı cennetine döndüğünü ve kamplar oluşturulduğu anlaşılıyor. IŞİD’in bu kamplara saldırılar planladığı da şu ifadelerden anlaşılıyor:

“Gaziantep, Adana, Kilis’te ÖSO yanlısı şahısların yoğun bulunduğu tüm bölgelerin haritasının çıkarıldığı, ÖSO tarafından saldırı gerçekleşmesi halinde bu timlerin ÖSO kamplarına ve karargâhlarına intihar saldırısı düzenleyecekleri şeklinde bilgiler elde edilmiştir.”

Türkiye IŞİD’e karşı kara harekâtı yapabilir mi?

İstihbarat bilgilerinde birbirinden önemli satırlara rastlanıyor. Türkiye’nin Kilis’ten Carablus’a doğru bir kara harekâtının yapılmayacağı da anlaşılıyor. Konuyla ilişkili maddeler şöyle:

- “ÖSO ve PYD’nin Türkiye yardımı ile Cerablus’tan DEAŞ’a saldırılması ihtimaline bianen bütün bölgenin mayınlandığı,

-Amerika’nın Irak’ta kara kuvvetleri ile saldırması ihtimaline karşı, bütün sınır hattında tünel kazıldığı,

-Sınırda askerlerin girme ihtimali olan yerlere normal mayın, tankların girme ihtimali olan yerlere ise tank mayını yerleştirildiği ve mayınlamanın sürdüğü yönünde bilgilere ulaşılmıştır.”

'Tünel açma makinesi'

İstihbarati bilgilere yansıyanlardan IŞİD’in, en önemli gündemlerinden birinin tünel açmak olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte cihatçıların, konuyla ilgili olarak Nevşehir’deki bir firma ile görüşme yaptıkları ve almayı planladıkları/aldıkları araçları rüşvetle sınırdan geçirmeyi amaçladıkları/geçirdikleri anlaşılıyor. Raporda şöyle ifade ediliyor:

“DEAŞ’ın, Nevşehir’de faaliyet gösteren Kamper Tünel Açma Makineleri ve Maden Ekipmanları İmalatı isimli şirketle görüştüğü, sınırdan geçirilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığı ve rüşvet verilerek geçirilmesinin planlandığı yönünde teyide muhtaç bilgiler elde edilmiştir.”

Öte yandan raporda, IŞİD’in casus uçaklarla (multi kopter) karakollar ve askeri noktalar hakkında bilgi topladığı da anlatılıyor.

‘Türbe’ ve NATO emri

İstihbarat raporlarından Süleyman Şah Türbesi’ne ve NATO birimlerine yönelik saldırı konusunda da bilgilere ulaşılabiliyor. İşte o bilgiler:

“Adana Eyüp Baksi/Kiremithane Grubu tarafından rütbeli Amerikan askerlerini taşıyan NATO’ya ait bir araca yönelik keşif çalışmaları yapıldığı ancak Halep Bölge emirleri Şeyh Ömer ve Abu Saad (A/K) tarafından eyleme onay verilmediği şeklinde bilgilere ulaşılmıştır. Süleyman Şah operasyonu sırasında 3 adet bomba yüklü aracın hazır bulunduğu ancak Halep Valisi’nin saldırı emri vermediği bu nedenle Ebu Bekir El Bağdadi’nin valiyi görevden aldığı şeklinde veriler elde edilmiştir.”