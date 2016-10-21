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BBC Türkçe

IŞİD Kerkük'te kamu binalarına saldırdı, en az 11 ölü

IŞİD, sabaha karşı Irak'ın Kerkük kentinde bir dizi kamu binasına eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Vali, sabah saatlerinde durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

21 Ekim 2016 14:06

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a yönelik operasyon devam ederken, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Kerkük'te kamu binalarını hedef alan eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi.

Irak basını, IŞİD militanlarının polis karakolları ve bir elektrik santraline saldırdıklarını, ancak güvenlik güçleri tarafından geri püskürtüldüklerini bildirdi.

AP ajansı, Irak polisine dayandırdığı haberinde, elektrik santraline düzenlenen saldırıda ikisi İranlı en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

IŞİD'le bağlantılı internet sitesi Amak da saldırıyı örgütün üstlendiğini ve örgüt mensuplarının belediye binasına girdiklerini, bir oteli de kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Irak basını, "ikinci bir emre kadar" Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Beyrut merkezli El Sumerya televizyonuna sabah saatlerinde bir açıklama yapan, Kerkük valisi de saldırıların ardından durumun tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Bağdat'ın 290 kilometre kuzeyinde, Musul'un ise 170 kilometre güneydoğusunda bulunan Kerkük'ün idaresi üzerinde hem merkezi Irak hükümeti hem Kürt bölgesel yönetimi hak iddia ediyor.

Reuters, düzenlenen saldırıların Kerkük'ün petrol üretimini etkilemediğini bildirdi.

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