IŞİD, Kerkük'te eş zamanlı dört intihar saldırısı düzenledi

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde, IŞİD’in eş zamanlı dört intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

Emniyet güçlerinden elde edilen bilgilere göre, birkaç gün önce gizli bir şekilde kent merkezine sızıp saklanan dört terörist, eş zamanlı olarak farklı semtlerde intihar saldırıları düzenledi.



IŞİD'in iki intihar eylemcisinin Bağdat yolundaki 4. Köprü üzerinde, birisinin Yeşil ve diğerinin ise Seyada bölgesinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdikleri kaydedildi.



İntihar saldırılarında ölen olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.