'IŞİD kendi Facebook'unu kurdu'

Facebook ve Twitter hesapları birbiri ardına askıya alınan IŞİD'in kendi sosyal medya sitesini kurduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya özen gösteren Irak Şam İslam Devleti'e (IŞİD) ait olduğu düşünülen hesaplar bir süredirFacebook ve Twitter gibi sitelerde yasaklanıyordu.



Sosyal medyadaki etkisini geri kazanmak için düğmeye basan IŞİD'in yeni yol haritası ise oldukça iddialı.

IŞİD'in kurduğuna inanılan ve 'Alfternatif Facebook' olarak adlandırılan sosyal medya sitesinin üyelerinin çoğunun da IŞİD militanlarından oluştuğuna inanılıyor.

IŞİD tarafından yaratıldığı öne sürülen '5elafabook.com' isimli sitenin ömrü ise oldukça kısa sürdü. Kullanıma girdikten bir gün sonra offline olan siteye aitTwitter hesabı da ABD merkezli şirket tarafından kısa sürede askıya alındı.

Sitede yer alan açıklamada 5elafabook.com'un IŞİD ile bağlantısı olmadığını iddia ediliyor. Ağırlıkla IŞİD militanlarının üye olduğu sitenin üye sayısı ise kesin olarak bilinmiyor.



Geçtiğimiz günlerde Brookings Institute, propaganda çalışmaları kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya sitelerini aktif bir biçimde kullanan IŞİD'in 46 bin Twitter hesabını kontrol ettiğini iddia etmişti.

IŞİD bu hesaplar sayesinde dünyanın dört bir yanınan üye devşirdiğine ve örgüte kaynak şağladığına inanılıyor.