T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD kendi Facebook'unu kurdu'

IŞİD, sosyal medyada yaptığı propaganda ile örgüte eleman kazandırıyor

10 Mart 2015 14:50

Facebook ve Twitter hesapları birbiri ardına askıya alınan IŞİD'in kendi sosyal medya sitesini kurduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya özen gösteren Irak Şam İslam Devleti'e (IŞİD) ait olduğu düşünülen hesaplar bir süredirFacebook ve Twitter gibi sitelerde yasaklanıyordu.

Sosyal medyadaki etkisini geri kazanmak için düğmeye basan IŞİD'in yeni yol haritası ise oldukça iddialı.

IŞİD'in kurduğuna inanılan ve 'Alfternatif Facebook' olarak adlandırılan sosyal medya sitesinin üyelerinin çoğunun da IŞİD militanlarından oluştuğuna inanılıyor.

IŞİD tarafından yaratıldığı öne sürülen '5elafabook.com' isimli sitenin ömrü ise oldukça kısa sürdü. Kullanıma girdikten bir gün sonra offline olan siteye aitTwitter hesabı da ABD merkezli şirket tarafından kısa sürede askıya alındı.

5elafabook.com kullanıma girdikten bir gün sonra erişime kapandı.

Sitede yer alan açıklamada 5elafabook.com'un IŞİD ile bağlantısı olmadığını iddia ediliyor. Ağırlıkla IŞİD militanlarının üye olduğu sitenin üye sayısı ise kesin olarak bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Brookings Institute, propaganda çalışmaları kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya sitelerini aktif bir biçimde kullanan IŞİD'in 46 bin Twitter hesabını kontrol ettiğini iddia etmişti.

IŞİD bu hesaplar sayesinde dünyanın dört bir yanınan üye devşirdiğine ve örgüte kaynak şağladığına inanılıyor.

ETİKETLER

ışidfacebookkullanıcıaktifkatılımtwitterkendi facebooku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24