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Dünya

"IŞİD kedileri canlı bomba olarak kullanıyor"

YPG üyeleri, örgütün saldırılarda kedileri kullandığını iddia etti

07 Kasım 2015 00:51

Terör örgütü IŞİD'İn, Irak ve Suriye'de düzenlediği bombalı saldırılarda, kedileri de ‘canlı bomba’ olarak kullanmaya başladığı iddia edildi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye’nin kuzeyindeki Rojava bölgesini yöneten Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) üyesi Sefwan Reşid, Rudaw’a yaptığı açıklamada, IŞİD’in bölgede düzenlediği birçok saldırıda kedileri canlı bomba olarak kullandığını söyledi.

YPG üyelerinden Dılgeş Haski de, “IŞİD ilerlemek için burada bulunan arabalara bomba yüklüyordu. Bir ara ilçedeki kedileri canlı bomba olarak kullanıyorlardı” dedi.

 

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