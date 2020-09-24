IŞİD katliamcısı Yunus Durmaz, yeri 19 kez tespit edildiği halde yakalanmamış!

Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Taksim’deki bombalı saldırılar nedeniyle aranan IŞİD’in Antep Emiri Yunus Durmaz’ın, yeri 19 kez tespit edildiği halde gözaltına alınmadığı ortaya çıktı.

Evrensel'den Birkan Bulut’un haberine göre, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, IŞİD’in Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Taksim’deki bombalı saldırıları nedeniyle Yunus Durmaz hakkında, 2016 yılının nisan ayında “İletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi” kararı aldı. Ayrıca Durmaz’ın HDP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu, Antalya G20 Zirvesi, Antalya 2016 Expo, Anıtkabir’de 19 Mayıs etkinlikleri ve AK Parti kongresine saldırı planladığı belirtiliyordu. 2016/491 sayılı değişik iş No’lu kararla birlikte Durmaz, 05349682984 numaralı hat üzerinden takip edilmeye başlandı.

29 Nisan-19 Mayıs 2016 tarihleri arasında Yunus Durmaz’ın görüşmelerinin dinlenmesinin yanı sıra, telefon sinyali üzerinden yeri 19 kez tespit edildi. Bazı günler bulunduğu yer birkaç kez öğrenilen Durmaz, çoğunlukla Ender Plastik civarında bulunuyordu.

Öldüğü gerekçesiyle veriler imha edildi

Yunus Durmaz’ı yakalamak için emniyeti harekete geçiren ise 19 Mayıs etkinlikleri ve 22 Mayıs’ta AKP kongresine saldırı planlandığı istihbaratı oldu. 19 Mayıs günü, Gaziantep’te bulunan hücre evine yapılan baskında kendisini patlatan Yunus Durmaz ölü olarak ele geçirildi. Durmaz’ın ölmesi gerekçesiyle 6 Haziran 2016’da tedbirin kaldırılmasına ve elde edilen verilerin imha edilmesine karar verildi.

"AKP kongresine saldırı istihbaratından sonra almak zorunda kaldılar"

Bu süreçte yaşananlara ilişkin konuşan 10 Ekim Davası avukatlarından Erkan Sabri Ünüvar, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyetinde düzenlenen bombalı saldırının ardından kentte çok sayıda gözaltı yapıldığını, ancak saldırıdan öldüğü güne kadar Yunus Durmaz’ın yerinin 13 kez tespit edilmesine rağmen yakalanmadığına dikkati çekti. Ünüvar, “Yunus Durmaz’a neden dokunulmadığını bilmiyoruz. Eğer başka birine ulaşmak için yakalanmıyorsa buna ilişkin bir şeyin olması gerekir. Emniyetin bombalanmasından sonra bile yakalanmayan Yunus Durmaz’ı, AKP kongresine saldırı istihbaratından sonra almak zorunda kalıyorlar gibi bir durum görünüyor. Yaptıkları, yapacakları bilinmesine ve yeri tespit edilmesine rağmen Yunus Durmaz’ın eylemlerine devam etmesine bir nevi izin veriliyor” dedi.

"Tapelere ulaşamıyoruz"

Polisin Yunus Durmaz’ı canlı yakalama imkanına sahip olduğunu belirten Ünüvar, kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın aynı evde canlı yakalandığını hatırlattı. Yunus Durmaz’ın ölümüne ilişkin şüphelerin ortadan kalkmadığını belirten Ünüvar, “Zira otopsi raporlarına ilişkin bilgiler uzun süre gelmedi. İletişim kayıtları öldüğü gerekçesiyle imha edilmiş. 10 Ekim mitingindeki canlı bomba Yunus Emre Alagöz’ün tapeleri de imha edilmişti. Biz Durmaz’ın dinlenmesi ve iletişim kayıtlarına ilişkin dosyasının getirilmesini istedik. 10 Ekim Katliamı’yla ilgili bütün sanıkların iletişim takip kararları var. Ancak biz bu tapelere ulaşamıyoruz. Ya imha edilmiş oluyor ya da gönderilmiyor” diye konuştu.