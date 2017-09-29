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Dünya

IŞİD karşıtı koalisyondan IKBY'deki referanduma eleştiri

"IŞİD'e yönelik odaklanma referandum öncesindeki kadar güçlü değil"

29 Eylül 2017 16:37

Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, IKBY referandumunun dikkati IŞİD’e karşı mücadeleden uzaklaştırdığını söyledi.

Albay Dillon, IŞİD'e yönelik "lazer ışını" gibi olan odaklanmanın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandum öncesindeki kadar güçlü olmadığını kaydetti.

Dillon gazetecilere yaptığı açıklamada, "Referandumun Irak'ta IŞİD'i yenme misyonuna etkisi oldu" dedi ancak Erbil Havaalanı'nın kullanıldığı askeri operasyonlarda bir aksama olmadığını söyledi.

Bağdat yönetimi referandumun ardından, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını açıklamıştı.

IKBY'nin bu talebi reddetmesi üzerine, Bağdat yönetimi cuma gününden itibaren tüm uluslararası uçuşlara yasak getireceğini duyurmuştu.

IŞİD'in 2014 yılında Bağdat'ın kuzeyinde ve batısında büyük bölgeleri ele geçirmesinden beri Bağdat'a ve Erbil'e bağlı Iraklı kuvvetler, toprakları IŞİD'den geri almak için mücadele ediyorlardı.

IKBY'de pazartesi günü yapılan referandumdan yüzde 92 oranında bağımsızlık talebi çıkmıştı.

 

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