T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD karşıtı koalisyon toplanıyor

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon Paris saldırısının ardından ilk kez toplanıyor. Londra'daki toplantıda hava saldırılarında elde edilen başarının yanı sıra yabancı savaşçı sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor.

22 Ocak 2015 11:44


IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye 20 ülkenin temsilcisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin davetiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.

Toplantıda terör örgütü IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede kaydedilen mesafe gözden geçirilecek. Toplantı hakkında bilgi veren Hammond, askeri operasyonların yanı sıra yabancı savaşçı sorunu, terör örgütünün finansmanı ve çatışma bölgesinde bulunan sivillere insani yardım ulaştırılması gibi konuların ele alınacağını söyledi.

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları yaklaşık 6 aydan bu yana IŞİD ve diğer cihatçı grupların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, IŞİD'e karşı mücadelede Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesini talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDParisDışişleri Bakanı Philip HammondABD Dışişleri Bakanı John KerryLondraHammondBrükselAvrupa Birliği Dışişleri Bakanları IŞİDOrtadoğu Kuzey AfrikaTürkiyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24