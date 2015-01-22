IŞİD karşıtı koalisyon toplanıyor



IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye 20 ülkenin temsilcisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin davetiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.

Toplantıda terör örgütü IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede kaydedilen mesafe gözden geçirilecek. Toplantı hakkında bilgi veren Hammond, askeri operasyonların yanı sıra yabancı savaşçı sorunu, terör örgütünün finansmanı ve çatışma bölgesinde bulunan sivillere insani yardım ulaştırılması gibi konuların ele alınacağını söyledi.

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları yaklaşık 6 aydan bu yana IŞİD ve diğer cihatçı grupların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, IŞİD'e karşı mücadelede Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesini talep etmişti.