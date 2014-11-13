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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD: Kara birlikleri gönderecekler

IŞİD lideri Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Bağdadi, hava saldırılarının işe yaramadığını belirterek, 'Haçlılar ve Yahudiler’in yakında kara harekatına girişeceklerini' öne sürdü.

13 Kasım 2014 23:03


Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerde hilafet ilan eden IŞİD terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi, gündemdeki öldüğü ya da ağır yaralandığı yönündeki iddialara ses kaydıyla yanıt verdi.

Video paylaşım sitesi Youtube'daki 17 dakikalık kayıtta, ilan ettiği hilafetin sadece Irak ve Suriye ile sınırlı kalmadığını; Mısır, Cezayir, Yemen, Tunus, Suudi Arabistan gibi coğrafyalara kadar yayıldığını söyleyen Bağdadi, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara ayaklanma çağrısı yaptı.

Bağdadi, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının işe yaramadığını belirterek, “Haçlılar ve Yahudiler yakında kara birlikleri göndermek zorunda kalacaklar” dedi. Bağdadi'nin, ABD Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı, Irak ordusunun eğitimi için ülkeye ek bin 500 askeri personel gönderme planına atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Ses kaydının orijinal olup olmadığı henüz kesin olarak belirlenebilmiş değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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