IŞİD, Kapalıçarşı'da intihar eylemi mi gerçekleştirecekti?

Türkiye’de IŞİD terörü olasılığına karşı teyakkuza geçen güvenlik güçleri, Gaziantep’te Kalaşnikoflar, el bombaları, patlayıcılar, fünyeler ve intihar yelekleri ele geçirdi. Operasyonlarla bağlantılı olarak Konya’da bir eve yapılan baskında ise İstanbul Kapalıçarşı’nın krokileri bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, IŞİD’in eylem yapılacak yerlerin krokisini Türkiye’deki militanlarına gönderdiği ve bu doğrultuda İstanbul Kapalıçarşı'da bir intihar eylemi gerçekleştireceği iddia edildi.

‘Canlı bomba eylemi engellendi’

Habertürk'te yer alan habere göre, Terör ve istihbarat birimleri, sınır illerinde yakalanan mühimmatlar nedeniyle alarmda. Şehirlerin giriş-çıkışlarında, metruk binalarda, “hücre evi” olasılığı taşıyan adreslerde ve boş arazilerde denetimi artıran güvenlik birimleri, bu arada “canlı bomba” eylemine dönüşecek bir olayı engelledi.

‘Türkiye'nin geneli alarmda’

Alınan bilgiye göre, IŞİD militanlarının Türkiye’ye yönelik terör saldırısı riskinin artması üzerine terör ve istihbarat birimleri, konuyla ilgili tüm güvenlik güçlerine “IŞİD’e karşı dikkatli olun” uyarısı yaptı. Başta sınır illeri olmak üzere Türkiye genelinde güvenlik birimlerinde alarm verildi.

‘Gaziantep'te mühimmat ele geçirilmişti’

Bu istihbarat üzerine Gaziantep’te 19 Ekim Pazar günü yapılan operasyonda 10 Kalaşnikof, 2 bin 280 Kalaşnikof mermisi, 40 el bombası, 40 fünye, 14 kilo TNT patlayıcı ve 9 intihar yeleği ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı olarak A.K. ve İ.B. gözaltına alındı. 2 şüphelinin Türkiye’ye patlayıcı ve silah soktukları ve canlı bomba eylemcisi oldukları ileri sürüldü.

‘IŞİD krokileri militanlarına gönderdi’

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, IŞİD’in eylem yapılacak yerlerin krokisini Türkiye’deki militanlarına gönderdiği, Konya’da örgütün hücre evlerinden olduğu değerlendirilen bir adreste bu krokilerin ele geçirildiği öğrenildi.

‘İlk hedef Kapalıçarşı'ydı’

Talimatlar doğrultusunda Konya’da koordine edileceği öne sürülen eylemlerde ilk hedefin İstanbul Kapalıçarşı olduğu iddia edildi. Baskında Kapalıçarşı’nın ayrıntılı krokisi ele geçirilirken; Konya, Ankara, Gaziantep’te belli noktaların hedef seçildiği de kaydedildi.