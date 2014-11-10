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Dünya

'IŞİD kamuya açık yerlerde saldırılar düzenleyebilir'

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı'ndan IŞİD uyarısı...

10 Kasım 2014 09:31

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), IŞİD'in Batı ülkelerinde kamuya açık yerlerde saldırılar düzenleyebileceği uyarısı yaptığı bildirildi.

Der Spiegel dergisinde yayımlanan habere göre, BND'nin terör stratejisi analizinde, IŞİD'in Batı ülkelerinde terör saldırısı yapabileceği ve bu saldırıların uluslararası koalisyon üyesi ülkelerin Suriye ve Irak'a kara birlikleri göndermesine yol açabileceği belirtildi.

IŞİD'in eylül ayından bu yana kendisine saldıran tüm ülkelere saldırı çağrısında bulunduğu hatırlatılan haberde, IŞİD'in internette de bu yönde propaganda yaptığı ifade edildi.

Haberde, IŞİD'in aylık yayını Dabiq'ın internet sitesinden de Almanya'nın saldırı hedefleri arasında bulunduğunu duyurduğu kaydedildi.

BND'nin, IŞİD'in hedeflediği siyasi etkiye ulaşmak için Batı ülkelerine saldırabileceğini belirttiği bildirildi.

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