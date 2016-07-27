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IŞİD, Kamışlı'ya bomba yüklü araçla saldırdı; en az 50 ölü!

Saldırıda en az 144 kişi de yaralandı

27 Temmuz 2016 16:49

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Reuters'ın haberine göre, saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Patlamanın etkisiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise iki kişi yaralandı.

Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde Hilal kavşağı yolunda PYD'ye ait bir karargâhın yanında bomba yüklü araç infilak etti. Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamada 50 kişinin öldüğünü, yaklaşık 144 kişinin de yaralandığını bildirdi.

 

Hedef Savunma Bakanlığı'ydı

 

Bomba yüklü aracın Kamışlı'daki kanton yönetiminin Savunma Bakanlığı'na götürülmek istendiği, ancak götürülemeyince halkın arasında patlatıldığı kaydedildi.

 

Çok sayıda bina yıkıldı

 

Patlama ile birlikte çok sayıda bina ve ev yıkılırken, birçok araç da yandı. En az 50 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı patlamada enkaz alanda kalan yaralıların çıkarılması çalışmaları sürüyor.

 

Saldırıyı IŞİD üstlendi

 

Kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in (IŞİD) üstlendiği bildirildi.

 

Nusaybin'de de iki kişi yaralandı

 

Kamışlı'daki patlamanın şiddeti ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çok ev ve iş yerinin camları kırıldı, 2 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle Nusaybin'de Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kırılan bir iş yerinin camları Mehmet Sait Biçen (68) ve Nasrettin Dikkat'in (76) üzerine düştü. Yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından sınır boyunda askeri ve polis araçlarının devriye gezdiği görüldü.

 

 

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