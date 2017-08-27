"IŞİD kafamı kesmekle tehdit etti"

Bir dönem porno sektöründe çalışan Lübnan asıllı ABD'li Mia Khalifa, terör örgütü IŞİD'den tehdit aldığını açıkladı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Khalifa, sosyal medya üzerinden IŞİD tarafından tehdit edildiğini söyledi. Khalifa sözlerine şöyle devam etti:

“Benim fotoğrafımla oynayarak kafamı kestikleri bir fotoğraf yaptılar ve benim de sonumun o fotoğraftaki gibi olacağını söylediler. Bu beni çok korkuttu ama zayıflığımı göstermek istemedim.”



IŞİD'in sindirme politikası izlediğini söyleyen Khalifa, “Beni korkutmak istiyorlardı. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlar yüzünden tepki çekiyorum. Beni IŞİD bile tehdit etti ama onlara karşı bile direndim” ifadesini kullandı.