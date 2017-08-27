T24 LogoT24 Logo
Gündem

"IŞİD kafamı kesmekle tehdit etti"

"Bu beni çok korkuttu ama zayıflığımı göstermek istemedim"

27 Ağustos 2017 14:54

Bir dönem porno sektöründe çalışan Lübnan asıllı ABD'li Mia Khalifa, terör örgütü IŞİD'den tehdit aldığını açıkladı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Khalifa, sosyal medya üzerinden IŞİD tarafından tehdit edildiğini söyledi. Khalifa sözlerine şöyle devam etti: 

“Benim fotoğrafımla oynayarak kafamı kestikleri bir fotoğraf yaptılar ve benim de sonumun o fotoğraftaki gibi olacağını söylediler. Bu beni çok korkuttu ama zayıflığımı göstermek istemedim.” 

IŞİD'in sindirme politikası izlediğini söyleyen Khalifa, “Beni korkutmak istiyorlardı. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlar yüzünden tepki çekiyorum. Beni IŞİD bile tehdit etti ama onlara karşı bile direndim” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

ABDMia Khalifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24