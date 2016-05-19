IŞİD, kadın iç çamaşırı satışını yasakladı

Irak’ın IŞİD’in elindeki Musul kentinde 'sigara, uydu televizyonu ve kadın iç çamaşırının yasaklandığı', ürünlerin gizlice satıldığı bildirildi.

Kuzey Irak’ta yayın yapan Rûdaw’a konuşan ve araba tamircisi olduğu belirtilen “Selim”, IŞİD’in ilk 6 ayında Musul’da hayatın “normal” olduğunu kendisinin de IŞİD’lilere ait onlarca araba tamir ettiğini belirtti.

'Kadın iç çamaşırı gizlice satılıyor'

Selim, “Türkiye’den Musul’a günlük gıda malzemeleri getirildiğini” kaydetti ve “Şengal ve Ramadi kurtarıldıktan sonra Musul’da hayat pahalılaştı. Çünkü Türkiye’den ithal maliyeti arttı. En kalitesiz pirincin kilosu 1.7 dolar, bir kilo şeker yaklaşık 2.8 dolar” sözlerini kullandı.

Evlerde uydu televizyonun yasak olduğunu anlatan Selim, “Bir kere sakal traşından, iki kere uzun elbiseden, bir kere de sigara içmekten cezalandırıldım. Musul’da sigara kaçak satılıyor. Bu yüzden bir paket sigara 3 doların üzerinde. Sigara içenlere 42 dolar, uydu kullananlara 17 dolar ceza kesiliyor" dedi.