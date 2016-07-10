IŞİD, kaçmak isteyen 4 militanını kaynar suyla öldürdü!

Terör örgütü IŞİD, kaçmak isteyen 4 mensubunu sıcak suyla haşlayarak öldürdü.

Rûdaw'a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Basın Sorumlusu Said Memuzini, örgütün kaçmak isteyen 4 mensubunu dün gece kaynar suya atarak infaz ettiğini belirtti.

Said Memuzini, “Öldürülen IŞİD'lilerinden biri Ebu Eyub adlı bir Pakistanlı. Diğer üçü de Iraklı’ydı” dedi.

Örgüt, 7 Temmuz'da Selahaddin vilayetinde çatışmadan kaçan 7 mensubunu da kaynar suya atarak öldürmüştü.

IŞİD geçtiğimiz ay içinde de Felluce'de çatışmadan kaçtığını öne sürdüğü 19 mensubunu kurşuna dizerek infaz etmişti.

Musul 2014'ün Haziran ayından beri IŞİD'in işgali altında bulunuyor.

Örgüt, mensupları ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak kentten kaçmasına izin vermiyor.