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"IŞİD kaçırılan asker karşılığında 200 militanın serbest bırakılmasını istedi"

Serter Taş, 1 Eylül'de kaçırılmıştı

12 Kasım 2015 21:12

1 Eylül’de, Kilis’teki Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda devriye gezerken IŞİD militanlarınca kaçırılan Serter Taş’ın bırakılması için Türkiye’de bulunan 200 IŞİD militanının serbest bırakılmasının talep ettiği iddia edildi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, IŞİD, 21 yaşındaki Serter Taş'ın serbest bırakılması için kendileriyle görüşen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) heyetinden, Türkiye'de tutuklu bulunan 200 üyesinin serbest bırakılmasını talep etti. Ancak bu talep kabul edilmedi.

 

Baba Taş: Hiçbir devlet yetkilisi bize çocuğumuzla ilgili bir bilgi vermiyor

 

Sputnik’e konuşan Serter Taş’ın babası Aydın Taş, “Çocuğum yanımızda olmadığı için perişan haldeyiz. Annesi ve kardeşleri çok üzülüyorlar. Onun için çok kaygılanıyoruz. Hiçbir devlet yetkilisi bize çocuğumuzla ilgili bir bilgi vermiyor. Oğlumun serbest bırakılması için yakında Ankara'ya gideceğim, orada Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MİT Müsteşarı ile görüşmeye çalışacağım. Onlardan oğlum için bir şeyler yapılmasını isteyeceğim” dedi.

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