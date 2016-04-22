IŞİD, kaçırdığı Türk askerinin fotoğraflarını yayınladı

IŞİD bu ay yayınladığı Konstantiniyye dergisinde geçen sene kaçırdığı Türk askeri Serter Taş’ın resimlerini yayınladı. IŞİD, dergide Türk askerini kafirlikle suçladı.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD, Suriye’nin Rakka kentinde Türkçe olarak aylık yayınladığı Konstantiniyye dergisinin son sayısında, geçen sene Kilis sınırında kaçırdığı Iğdır nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Türk askeri Serter Taş’ın fotoğraflarını yayınladı. IŞİD, Rakka kentindeki bir hapishanede tuttuğu askerle yaptığı röportajı bir sonraki sayıda yayınlayacağını belirtti. Dergide askerle yapılan röportaj konularının başlıklarına da yer verildi.

Türk askerini kafir ilan eden IŞİD, Türk askerlerine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Tağutlara askerlik yapan veya yapacak olan herkese nasihatimiz; tağutlara kul olmaktan kurtulup Allah’a kul olmalarıdır. Allah’ın kanunlarıyla yönetilmeyen demokrasi sistemi için savaşıp ebediyen cehennemlik olmamalarıdır. Ayrıca demokrasi kanunları için değil, Allah’ın kanunları için savaşmaları gerektiğini kendilerine hatırlatırız.”

Dergide Türk askerlerinin ‘cehennemlik’ olduklarını savunan IŞİD, şunları yazdı:

“Sizleri tağuti bir rejim için savaştırıp öldüğünüzde size şehit ismini kullanabilirler. Fakat bilmeniz gerekir ki şehit, Allah’ın dininin yeryüzüne hakim olması için savaşıp öldürülen kimselere denir. Demokrasi adına veya laiklik adına ölenler Allah’ın şehit dediği kimselerden olamazlar. Onlar ancak, demokrasinin ve laikliğin şehidi olabilirler."

AKP hükümetine ağır suçlamalarda bulunan IŞİD, dergide şunları yazdı:

“Sırf haçlıları korumak ve onları memnun etmek için halkına ve askerine hiç değer vermeden onları adeta ölüme terk eden tağut Türkiye hükümeti, bir kez daha kendi askerine vermiş olduğu değeri ortaya koydu. Ayrıca şu anki Tağut Türkiye hükümeti, askerlerini ABD ve Avrupa’ya kurban etmekte sırf onları razı etmek ve onların güvenliklerini kurumak için kendi askerlerini gözünü kırpmadan feda etmekte ve onları korumak için İslam Devleti aleyhinde yaptığı çalışmalarla kendi ülkesini savaşa sürükleyip halkını onlara feda etmektedir.”