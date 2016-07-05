“IŞİD, İspanya’da saldırıya hazırlanıyor”

İspanyol ABC gazetesi IŞİD’in El Endülüs adlı kolunun İspanya’da terör saldırısı hazırlığında olduğunu yazdı.

Sputnik’in haberine göre, İspanya’da terör alarm düzeyi en yüksek ikinci seviye olan dörtte tutulmaya devam edecek. Gazete bunun sebebinin güvenlik servislerinin IŞİD’in El Endülüs adlı kolunun ülkede saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat almasından kaynaklandığını yazdı.

ABC’nin haberine göre, İspanyol istihbarat servisleri IŞİD’in ülkede şubat ayında da terör saldırısı planladığını öğrenmişti.

Öte yandan gazete elde ettiği bu bilgileri doğrulatamadığını aktardı.