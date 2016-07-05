T24 LogoT24 Logo
Dünya

“IŞİD, İspanya’da saldırıya hazırlanıyor”

İspanyol istihbarat servisleri IŞİD’in ülkede şubat ayında da terör saldırısı planladığını öğrenmişti

05 Temmuz 2016 18:46

İspanyol ABC gazetesi IŞİD’in El Endülüs adlı kolunun İspanya’da terör saldırısı hazırlığında olduğunu yazdı.

Sputnik’in haberine göre, İspanya’da terör alarm düzeyi en yüksek ikinci seviye olan dörtte tutulmaya devam edecek. Gazete bunun sebebinin güvenlik servislerinin IŞİD’in El Endülüs adlı kolunun ülkede saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat almasından kaynaklandığını yazdı.

ABC’nin haberine göre, İspanyol istihbarat servisleri IŞİD’in ülkede şubat ayında da terör saldırısı planladığını öğrenmişti.

Öte yandan gazete elde ettiği bu bilgileri doğrulatamadığını aktardı.

ETİKETLER

IŞİDİspanyasaldırıABC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24