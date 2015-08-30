IŞİD, İranlı komutanı öldürdü

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Suriye'ye giden İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Yarbay Ahmed Heyyari'nin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında öldürüldüğünü bildirdi.

Söz konusu komutanın İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesi İmam Hüseyin adlı taburun komutanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce Suriye'ye gittiği kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İranlı komutan, bugün doğum yeri olan Şuş ilçesinde yapılan geniş katılımlı cenaze töreni ardından toprağa verildi.