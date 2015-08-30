T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, İranlı komutanı öldürdü

Komutanın İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesi İmam Hüseyin adlı taburun komutanı olduğu kaydedildi

30 Ağustos 2015 21:07

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Suriye'ye giden İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Yarbay Ahmed Heyyari'nin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında öldürüldüğünü bildirdi.

Söz konusu komutanın İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesi İmam Hüseyin adlı taburun komutanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce Suriye'ye gittiği kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İranlı komutan, bugün doğum yeri olan Şuş ilçesinde yapılan geniş katılımlı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

ETİKETLER

irankomutanhaberışidöldürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24