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Dünya

'IŞİD, İran sınırlarının 40 kilometre yakınına gelirse örgütü olduğu yerde yok etmeye kararlıyız'

İran Genelkurmay Başkanı, İran sınırlarına 50 kilometre mesafede bulunan IŞİD'in daha fazla yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini söyledi

03 Haziran 2015 22:41

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, terör örgütü IŞİD’in İran sınırlarının 40 kilometre yakınına yaklaşması durumunda örgütü yok edeceklerini söyledi. IŞİD’in İran sınırlarına yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini söyleyen Tümgeneral Firuzabadi, aksi bir durumun yaşanması durumunda, örgüt üyelerinin öldürüleceklerini bildiklerini belirtti.

Firuzabadi, “IŞİD her hangi bir ülke topraklarından İran sınırlarının 40 kilometre yakınına gelirse örgütü olduğu yerde yok etmeye kararlıyız” diye konuştu.

Birkaç gün önce de İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, IŞİD’in İran sınırlarına 50 kilometre mesafe olduğunu örgütün sınıra yaklaşması halinde müdahalede bulunacaklarını ve bu konuyu Irak yönetimine de bildirdiklerini söylemişti.

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